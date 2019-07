Gerardo Martino será castigado para las semifinales de la Copa Oro

Luego de recibir dos amonestaciones en diferentes juegos, Gerardo Martino se convirtió en el primer técnico suspendido en la Copa Oro.

El argentino vio la tarjeta de amonestación por segundo juego este sábado en Houston, la primera fue ante Martinica, por lo que por reglamento recibirá un partido de suspensión y no estará en la banca de México en el juego de semifinales ante Haití en Phoenix.

¿Qué dijo el 'Tata' al respecto? Pues lo primero fue: "El arbitraje fue malo" comentó en la rueda de prensa después del partido contra Costa Rica.

Ya sabía que sería castigado: "Qué te voy a decir, me quedo afuera el próximo partido".

Fue más allá: "¿Saben por qué me castigan? Me acerqué a hablarle en el descanso, de una mano en el área de ellos, me contestó que la tenía pegada al cuerpo, pero nos marcó una jugada igual a nosotros sólo porque la jugada estaba en la media cancha. Y por eso me sacaron la amarilla".

Así que Martino deberá ver el juego por las semifinales desde un lujoso palco del State Farm Stadium de Phoenix.