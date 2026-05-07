Gilberto Mora aparece en lista de México para Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- La proyección del futbolista

continúa en ascenso dentro del

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y ahora también genera expectativa en el entorno internacional., una de las agentes más influyentes del balompié mundial, aseguró que el jovende Tijuana podría convertirse en una de las grandes sorpresas dely provocar movimientos importantes en el mercado europeo.La representante, quien también maneja la carrera de figuras internacionales como, explicó que desde el primer acercamiento quedó convencida delmexicano y del proyecto que rodea su"Para mí elcon el jugador es importante, qué va a pensar del jugador también, qué piensa de este jugador. Yo cuando conocí a la, cuando conocí a Gil y también cuando conocí a Jorgealberto (Hank), que es el, me encanté. Me encanté porque ellos todos buscan proyectos, buscan continuación, buscan algo global, que es siempre mi ambición. Yo decía a mí misma: 'Este es un proyecto que me encanta demasiado' y me fui a encontrarlos el primer día que podía. De verdad me encantó la energía que me pasaron", dijo en una charla con ESPN.Apenas con, Gil Mora ya aparece como una de las principalesnacional. Sus actuaciones con Xolos y con ladespertaron interés tanto entre aficionados como entre visores internacionales.Además, el mediocampista ya presume unen susdentro del¿Qué dijo Rafaela Pimienta sobre el futuro de Gil Mora?Pimenta considera que elpuede representar el escaparate definitivo para que Mora dé el. La agente incluso adelantó que espera verlo como una de lasmundialista que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá."Espero y creo que el nombre que sacudirá las cosas en estaserá el de, de México, pues está llamando mucho la atención", declaró la representante en entrevista con ESPN.Gil Mora apareció en la primerarumbo aly todo apunta a quele dará oportunidades durante el torneo, donde buscará consolidarse como una de lasdel