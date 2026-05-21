Gimnastas mexicanas denuncian violencia psicológica en equipo nacional

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- Tras las denuncias presentadas ante la

en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra), que derivaron en la salida de

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comodelde gimnasia rítmica, cuatro jóvenesdecidieron alzar la voz., Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer señalaron presuntas irregularidades y episodios dedentro delTricolor, y ahora enfrentan unque marca un precedente en el deporte mexicano.Sin entrar en detalles específicos, las gimnastas —quienes en las próximas semanas buscarán su clasificación a los— subrayaron que su testimonio busca más que: pretende abrir camino para que otrosno callen frente a los malos tratos y se atrevan a"Nuestra finalidad es que esto no se repita y no pase a nuevas generaciones por miedo a alzar la voz. Lo hicimos por la que quizá no fueron escuchadas antes, nos gustaría que fuéramos las que seanpara que otrosse animen y no tengan miedo ya que pueden ser escuchados. Esperamos que todos estén dispuestos a apoyar a los demás", mencionóLas, quienes tras superar el selectivo aseguraron su lugar en el, revelaron que bajo la dirección de su antiguanunca encontraron unni se sintieron respaldadas."Nosotras hemos hablado de que las cosas nunca estuvieron bien; desde el inicio hubo, pero al ser ello normalizábamos", añadió Gutiérrez.Con la mira puesta en losde Los Ángeles 2028, las integrantes delhablaron sobre su siguiente reto deportivo y, de paso, dieron a conocer el nombre de laque actualmente trabaja con ellas de manera provisional."La siguiente competencia es en Brasil, el; es clasificatorio ay es importante, ya que allí tenemos la última oportunidad de ir a los. Nosotras cuatro estamos en el equipo junto a otras dos compañeras tras el selectivo. Laprovisional es, quien dará seguimiento a los entrenamientos", finalizó Dalia Alcocer.