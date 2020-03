Giuliana Olmos se corona en Acapulco

or si a la edición 2020 del Abierto Mexicano de Tenis le faltaba algo para confirmarse en su calidad de histórica, una mexicana se consagró campeona, hecho inédito en los 27 años del torneo.

La tenista local, Giuliana Olmos, y la estadounidense Desirae Krawczyk son las nuevas campeonas en dobles femenil, luego de derrotar a la pareja conformada por la ucraniana Kateryna Bondarenko y a la canadiense Sharon Fichman, por parciales de 6-3 y 7-6 (7-5).

La nueva dupla reinante consiguió su revancha en el Princess Mundo Imperial, donde el año pasado se quedaron en la orilla, al caer en la final frente a las australianas Ellen Perez y Storm Sanders.

La cancha del Grand Stand vivió una vibrante final, en la que la pareja mexicoamericana comenzó con un contundente 6-3 que marcó la pauta. El segundo set debió definirse en muerte súbita, con las contrarias mucho más precisas aunque incapaces de contener el 73% de efectividad en el primer saque de Olmos, que además finiquitó con dos aces.

El público coreó el "México", con la emoción que Renata Zarazúa dejó impregnada en el certamen y por un momento gozó el cierre dorado, que se coronó de la mejor forma: un sombrero de charro para una mexicana.

"Es mi torneo favorito de todo el año. Me encanta estar aquí; como hay mucha gente, siempre juego mejor", dijo al término la jugadora tricolor, quien agradeció a su hermana por acompañarla y aseguró no poder esperar para contender en Acapulco el siguiente año.

.