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Grizzlies arrollan a los Pelicans

Por AP

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Grizzlies arrollan a los Pelicans
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      NUEVA ORLEÁNS.- Jerami Grant anotó 22 puntos, incluidos siete durante una posesión prolongada en la primera mitad, y los Grizzlies de Memphis arrollaron el viernes 142-111 a los Pelicans de Nueva Orleáns en la fase de grupos de la Copa NBA.

      Al ganar su sexto partido consecutivo como visitantes —el mejor registro en la NBA y el mejor inicio fuera de casa en la historia de la franquicia—, los Grizzlies abrumaron a los Pelicans con su tiro perimetral. Atinaron 18 de 45 triples, y limitaron a Nueva Orleáns a 7 de 31.

      Los Grizzlies mejoraron su marca en la Copa NBA a 1-1 en el Grupo B del Oeste, y los Pelicans cayeron a 0-2.

      Memphis anotó 13 puntos consecutivos en un lapso de 1:07 minutos del segundo cuarto para construir una ventaja de 62-46. Grant sumó siete puntos en siete segundos, al encestar un par de triples y añadir un tiro libre después de que se sancionó a Zion Williamson por un marcaje indebido.

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      Grant se retiró con 7:36 por jugar tras chocar con Herb Jones en una penetración hacia el aro.

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