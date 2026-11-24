Grizzlies dan a Hornets su 5ta. derrota seguida
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CHARLOTTE.- Ty Jerome encestó siete triples y terminó con 29 puntos, y los Grizzlies de Memphis vencieron la noche del lunes por 117-111 a los Hornets de Charlotte para su quinta derrota consecutiva.
Cam Spencer sumó 24 puntos y Cedric Coward aportó 16 puntos y nueve rebotes para los Grizzlies, que limitaron a los Hornets a un 40% de acierto en tiros de campo.
El novato Christian Anderson lideró a los Hornets con un récord personal de 25 puntos, con 6 de 8 en triples. Naz Reid añadió 24 puntos, Coby White anotó 21 y Brandon Miller tuvo 20 para Charlotte.
Los Hornets estuvieron abajo por doble dígito durante la mayor parte del último cuarto e intentaron una reacción tardía, pero dos tiros en suspensión de White dieron en el aro y salieron. Esa ha sido una tendencia en las últimas semanas, ya que a Charlotte le ha costado encestar tiros de campo.
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Memphis había ganado cinco seguidos antes de caer 104-95 en Minnesota la noche del sábado.
Los Grizzlies estuvieron perfectos desde la línea de tiros libres, con 24 de 24, y Spencer acertó 11 de 11.
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