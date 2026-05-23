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Guido adelanta el adiós de Gignac

Guido Pizarro destacó la importancia de Gignac para Tigres y la motivación extra para ganar el título.

Por El Universal

Mayo 23, 2026 09:19 a.m.
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Guido adelanta el adiós de Gignac
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      Pese a que André-Pierre Gignac propuso a la directiva de Tigres jugar sin pago fijo y sólo cobrar por gol y asistencia, el técnico de la UANL, Guido Pizarro, adelantó que el juego del próximo 30 de mayo, cuando juegue la final de la Concachampions, será el último del francés con los universitarios.

      "Lo de André, es muy grande la comunicación, después ya seguramente es un tema personal de él que se encargará de poder comunicar (su salida), pero de mi parte la grandeza, reconocer la grandeza, tanto todo lo que hizo a nivel individual, pero también a nivel de lo que aporta en el día a día y el aprecio que tenemos todos por él", dijo el estratega regio.

      Agregó que para todo el equipo será una motivación extra saber que será su despedida con los colores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, equipo al que le cambió la cara con su llegada hace 11 años, por lo que quieren alzar la copa.

      "Mi comunicación con él y él hacia el grupo y hacia todas las instituciones es muy grande, por lo que significa, por lo que es. Y sinceramente, tanto él como todos están todos enfocados y más él en aportar día a día para que nosotros podamos regalarle el título el día 30 a la gente", comentó.

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      El ariete galo vence contrato este próximo 30 de junio, por lo que se encuentra viviendo sus últimos días como felino tras convertirse en el máximo referente con 219 goles y 12 títulos con el club, entre ellos 5 Ligas del futbol mexicano.

      **El Dato

      219 goles ha metido André-Pierre Gignac con los felinos en 11 años.**

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