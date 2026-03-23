logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Fotogalería

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Guillermo Abascal deja Atlético de San Luis

El técnico deja al equipo con 11 puntos en el Clausura 2026 y fuera de zona de Liguilla

Por Redacción

Marzo 23, 2026 03:40 p.m.
A
Guillermo Abascal deja Atlético de San Luis

A cinco jornadas del cierre del Clausura 2026, el Atlético de San Luis se mantiene fuera de la zona de clasificación, ubicado en el lugar 15 con 11 puntos, a siete unidades del América, que ocupa el último puesto de acceso a la Liguilla.

En este contexto, el club decidió prescindir de su director técnico, Guillermo Abascal, tras la derrota en casa frente a León por marcador de 1-2 en la Jornada 12.

El estratega español, de 36 años, deja al equipo luego de dirigir 31 encuentros, en los que registró 10 victorias, tres empates y 18 derrotas. En el torneo actual, el balance fue de tres triunfos, dos igualadas y siete descalabros.

Con este movimiento, suman cinco los cambios en los banquillos durante el Clausura 2026, tras las salidas de los técnicos de Mazatlán, Santos y Monterrey, además de la renuncia presentada en León.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se prevé que el Atlético de San Luis confirme en breve la salida de Abascal y dé a conocer a la persona que asumirá la dirección técnica, ya sea de forma interina o definitiva.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Guillermo Abascal deja Atlético de San Luis
Guillermo Abascal deja Atlético de San Luis

Guillermo Abascal deja Atlético de San Luis

SLP

Redacción

El técnico deja al equipo con 11 puntos en el Clausura 2026 y fuera de zona de Liguilla

Jorge Coch, exfutbolista y maestro en Puebla, fallece a los 78 años
Jorge Coch, exfutbolista y maestro en Puebla, fallece a los 78 años

Jorge Coch, exfutbolista y maestro en Puebla, fallece a los 78 años

SLP

El Universal

El exatacante dejó huella en Toluca, Puebla y Veracruz, además de ser maestro universitario.

Sevilla destituye a Matías Almeyda tras mala racha
Sevilla destituye a Matías Almeyda tras mala racha

Sevilla destituye a Matías Almeyda tras mala racha

SLP

PULSO

Dirigió 29 partidos de LaLiga y tres de Copa del Rey antes del despido

Agónico triunfo de Bravos sobre Tigres
Agónico triunfo de Bravos sobre Tigres

Agónico triunfo de Bravos sobre Tigres

SLP

El Universal

Con esta victoria Juárez se acerca a la zona de Liguilla