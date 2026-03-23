Guillermo Abascal deja Atlético de San Luis

A cinco jornadas del cierre del Clausura 2026, el Atlético de San Luis se mantiene fuera de la zona de clasificación, ubicado en el lugar 15 con 11 puntos, a siete unidades del América, que ocupa el último puesto de acceso a la Liguilla.

En este contexto, el club decidió prescindir de su director técnico, Guillermo Abascal, tras la derrota en casa frente a León por marcador de 1-2 en la Jornada 12.

El estratega español, de 36 años, deja al equipo luego de dirigir 31 encuentros, en los que registró 10 victorias, tres empates y 18 derrotas. En el torneo actual, el balance fue de tres triunfos, dos igualadas y siete descalabros.

Con este movimiento, suman cinco los cambios en los banquillos durante el Clausura 2026, tras las salidas de los técnicos de Mazatlán, Santos y Monterrey, además de la renuncia presentada en León.

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Se prevé que el Atlético de San Luis confirme en breve la salida de Abascal y dé a conocer a la persona que asumirá la dirección técnica, ya sea de forma interina o definitiva.