logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Fotogalería

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Guillermo Ochoa inicia concentración con selección México rumbo a Mundial

El portero mexicano destaca su orgullo y experiencia tras iniciar concentración con el equipo nacional.

Por EFE

Mayo 11, 2026 06:11 p.m.
A
Guillermo Ochoa inicia concentración con selección México rumbo a Mundial

México, 11 may (EFE).- El veterano Guillermo Ochoa, guardameta del AEL Limassol de Chipre, aseveró este lunes que está entusiasmado para iniciar la concentración con la selección mexicana con la que podría asistir a su sexto Mundial, un récord histórico.

Guillermo Ochoa y su ilusión para el Mundial 2026

"Hoy comienza mi última concentración, pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo", afirmó el portero a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

En la publicación, Ochoa aparece con la camiseta de la selección mexicana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El guardameta aseguró que ya se encuentra concentrado con el grupo de 20 jugadores con los que el seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre trabaja desde el jueves pasado y dijo estar preparado para su última justa mundialista.

Convocatoria y competencia en la portería para México 2026

"Estoy en casa. Estoy con mi selección y mientras exista una oportunidad de luchar por este país ahí estará mi alma primero. Quizá el fútbol mide los años, pero la pasión jamás aprendió a contar el tiempo. Rumbo a la Copa del Mundo 2026", escribió el jugador de 40 años.

Ochoa ha sido seleccionado nacional para los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en los que no vio acción, además de los de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, en los que fue titular.

A lo largo de su carrera, que empezó en el América mexicano, el guardameta tuvo una amplia trayectoria internacional que inició en el Ajaccio francés, siguió en los españoles Málaga y Granada, el Standard de Lieja belga, el Salernitana italiano, el AVS Futebol portugués y ahora con el AEL Limassol chipriota.

Guillermo Ochoa subrayó el orgullo que tiene por volver a vestir la camiseta verde en el máximo evento futbolístico mundial.

"Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina, fue un privilegio. He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre y aun así cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar", concluyó.

Aunque el favorito para ser el titular en la próxima Copa del Mundo es Raúl Rangel, guardameta del Guadalajara, Ochoa competirá por la posición con él y con Carlos Acevedo, de Santos, quien también está incluido en la convocatoria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Guillermo Ochoa inicia concentración con selección México rumbo a Mundial
Guillermo Ochoa inicia concentración con selección México rumbo a Mundial

Guillermo Ochoa inicia concentración con selección México rumbo a Mundial

SLP

EFE

El portero mexicano destaca su orgullo y experiencia tras iniciar concentración con el equipo nacional.

Chiefs de Kansas City adaptan Arrowhead para Mundial 2026
Chiefs de Kansas City adaptan Arrowhead para Mundial 2026

Chiefs de Kansas City adaptan Arrowhead para Mundial 2026

SLP

AP

El estadio, construido en 1972, fue modificado para cumplir con las dimensiones del fútbol.

Jessica Pegula lidera protesta por reparto de premios en Grand Slam
Jessica Pegula lidera protesta por reparto de premios en Grand Slam

Jessica Pegula lidera protesta por reparto de premios en Grand Slam

SLP

AP

Pegula destaca la fragmentación del tenis y la necesidad de unidad para mejorar condiciones económicas.

Estadio de Cowboys en Dallas será sede de semifinal y más partidos
Estadio de Cowboys en Dallas será sede de semifinal y más partidos

Estadio de Cowboys en Dallas será sede de semifinal y más partidos

SLP

AP

Las autoridades implementan transporte especial para facilitar acceso al estadio durante el Mundial.