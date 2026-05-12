Guillermo Ochoa recibe golazo de Messi en comercial mundialista

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de 2026 tendrá un significado especial para un selecto grupo de futbolistas que alcanzarán la histórica marca de

en el torneo. Entre ellos destacan

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, referente de la Selección Mexicana, y, ícono de Argentina, dos figuras que han marcado época en el futbol internacional.Con esa relevancia y a pocas semanas del arranque de la justa mundialista, no resulta extraño verlos protagonizarque aprovechan la. En medio del creciente entusiasmo por el torneo, ambos fueron reunidos en unque rápidamente llamó la atención de los aficionados.La marca encargada de juntar al exjugador del América y al actual atacante del Inter Miami fue, que lanzó unarumbo al Mundial con la participación de varias figuras del futbol, principalmente del. Sin embargo, fue la presencia de Ochoa la que terminó robándose los reflectores.En el, que también cuenta con la participación de Ronaldo Nazário por algunos instantes, se muestra aformando parte de una "cascarita" dentro de un hotel. Tras realizar algunas atajadas, el arquero mexicano termina recibiendo un gol de, en una escena que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.