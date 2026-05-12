Guillermo Ochoa recibe golazo de Messi en comercial mundialista
Guillermo Ochoa y Lionel Messi, ambos con seis Mundiales, protagonizan escena con gol en anuncio publicitario.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de 2026 tendrá un significado especial para un selecto grupo de futbolistas que alcanzarán la histórica marca deseis participaciones en el torneo. Entre ellos destacan Guillermo Ochoa
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, referente de la Selección Mexicana, y Lionel Messi, ícono de Argentina, dos figuras que han marcado época en el futbol internacional.
Con esa relevancia y a pocas semanas del arranque de la justa mundialista, no resulta extraño verlos protagonizar campañas publicitarias que aprovechan la expectativa global. En medio del creciente entusiasmo por el torneo, ambos fueron reunidos en un comercial que rápidamente llamó la atención de los aficionados.
La marca encargada de juntar al exjugador del América y al actual atacante del Inter Miami fue Michelob Ultra, que lanzó una campaña especial rumbo al Mundial con la participación de varias figuras del futbol, principalmente del mercado estadounidense. Sin embargo, fue la presencia de Ochoa la que terminó robándose los reflectores.
En el comercial, que también cuenta con la participación de Ronaldo Nazário por algunos instantes, se muestra a Guillermo Ochoa formando parte de una "cascarita" dentro de un hotel. Tras realizar algunas atajadas, el arquero mexicano termina recibiendo un gol de Lionel Messi, en una escena que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.
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