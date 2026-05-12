logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Felices de ser mamás

Fotogalería

Felices de ser mamás

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Guillermo Ochoa recibe golazo de Messi en comercial mundialista

Guillermo Ochoa y Lionel Messi, ambos con seis Mundiales, protagonizan escena con gol en anuncio publicitario.

Por El Universal

Mayo 12, 2026 02:09 p.m.
A
Guillermo Ochoa recibe golazo de Messi en comercial mundialista

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de 2026 tendrá un significado especial para un selecto grupo de futbolistas que alcanzarán la histórica marca de

seis participaciones
en el torneo. Entre ellos destacan Guillermo Ochoa

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, referente de la Selección Mexicana, y Lionel Messi, ícono de Argentina, dos figuras que han marcado época en el futbol internacional.
Con esa relevancia y a pocas semanas del arranque de la justa mundialista, no resulta extraño verlos protagonizar campañas publicitarias que aprovechan la expectativa global. En medio del creciente entusiasmo por el torneo, ambos fueron reunidos en un comercial que rápidamente llamó la atención de los aficionados.
La marca encargada de juntar al exjugador del América y al actual atacante del Inter Miami fue Michelob Ultra, que lanzó una campaña especial rumbo al Mundial con la participación de varias figuras del futbol, principalmente del mercado estadounidense. Sin embargo, fue la presencia de Ochoa la que terminó robándose los reflectores.
En el comercial, que también cuenta con la participación de Ronaldo Nazário por algunos instantes, se muestra a Guillermo Ochoa formando parte de una "cascarita" dentro de un hotel. Tras realizar algunas atajadas, el arquero mexicano termina recibiendo un gol de Lionel Messi, en una escena que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Guillermo Ochoa recibe golazo de Messi en comercial mundialista
Guillermo Ochoa recibe golazo de Messi en comercial mundialista

Guillermo Ochoa recibe golazo de Messi en comercial mundialista

SLP

El Universal

Guillermo Ochoa y Lionel Messi, ambos con seis Mundiales, protagonizan escena con gol en anuncio publicitario.

Chicharito señala a Hormiga González como su heredero en futbol
Chicharito señala a Hormiga González como su heredero en futbol

Chicharito señala a Hormiga González como su heredero en futbol

SLP

El Universal

Hormiga González suma 24 goles en dos torneos con Guadalajara y recibe elogios de Chicharito.

FMF cambia árbitro para el Pachuca vs. Pumas
FMF cambia árbitro para el Pachuca vs. Pumas

FMF cambia árbitro para el Pachuca vs. Pumas

SLP

El Universal

Se informó de última hora la sustitución de Luis Enrique Santander

Florentino Pérez convoca a elecciones en el Madrid y va por la reelección
Florentino Pérez convoca a elecciones en el Madrid y va por la reelección

Florentino Pérez convoca a elecciones en el Madrid y va por la reelección

SLP

EFE

Presidente del club blanco criticó a medios y reafirma que socios son dueños