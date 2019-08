Hablaron los González de sus impresiones de la carrera Nascar

De visita a Pulso los pilotos Max González y Pablo Emilio González, para dar sus impresiones de lo que será la octava fecha de Nascar México Series, el primero de ellos en la categoría estelar Peak y el segundo en las Mikel´s Trucks.

MAX GONZÁLEZ

Max González, continúa en la pelea en Nascar Peak México Series 2019, al estar ubicado en el lugar 16 del campeonato de pilotos con 193 unidades, tras la disputa de siete de 12 fechas puntuables.

El piloto del auto marcado con el número 27 Amistad-RanchoElFortín-PromotoraTesistan-ResidencialLomasDeSanÁngel-HotelLaCasonaDelBanco-XCien-Fianzer-Vizcaíno, consiguió su mejor resultado hasta ahora del año en la cuarta parada del serial en Aguascalientes al culminar en el séptimo peldaño.

El integrante de la escudería Force México Racing en la fecha inaugural, en el Autódromo Monterrey, tuvo que abandonar la prueba por un contacto en su auto, cuando estaba remontando lugares y mostrando el mejor desarrollo de su coche.

Durante la segunda fecha de la campaña, en el Súper Óvalo Chiapas de Tuxtla Gutiérrez, Max finalizó en el puesto 16, no sin antes haber peleado por el Top Ten durante grandes lapsos de la carrera.

Mientras que, en la tercera parada del serial, en el Trióvalo de Cajititlán, González concluyó en el puesto 18, luego de batallar con problemas en la flecha de su auto. En los compromisos cinco y siete del campeonato, en Puebla y Querétaro, respectivamente, el tapatío abandonó las pruebas antes de tiempo; en tanto que, en Chihuahua, durante la sexta fecha, logró otro puesto 16.

"Hemos tenido muchas dificultades en el año, sin embargo, tenemos el auto, así como las manos, falta que todos los elementos se acomoden y hagamos una gran carrera en lo que resta del año", apuntó Max.

EMILIO GONZÁLEZ

Por su parte, el menor de los González, Paulo Emilio, está ubicado en puesto 12 del campeonato de la FB-Bohn Mikel´s Trucks con 221 puntos, tras siete compromisos saldados.

"Por primera ocasión me tocará correr en este Óvalo, me cuentan que es muy pequeño, no lo conozco así que llegaré hoy a las prácticas donde lo conoceré y veré cual será la estrategia a seguir", dijo González.

Agregó que la idea es poner la camioneta a punto "lo más rápido posible ya que las expectativas que tenemos son muy altas y tener las oportunidades durante la carrera de pelear por estar en el primer lugar".