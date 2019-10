Habrá exhibición de autos deportivos

El próximo domingo 10 de noviembre en la pista del autódromo San Luis 400 del Parque Tangamanga 2 se llevará a cabo el evento, organizado por Oscar Hidalgo, de autos deportivos en las modalidades de Track Day, arrancones, picas libres, una mini calentona de go karts en el área de la curva del calcetín, así como la espectacular exhibición de Jeeps destructor.

El mismo Oscar manifestó que los Jeeps aplastarán autos, se tendrá también vencidas de Jeeps amarrados del tirón trasero y cada uno jalará para su lado "y el que arrastra al otro gana, además tendremos la exhibición de un club de mini autos Transformers, se contará con área de comida, bebidas, venta de carritos a escala todo a precios muy bajos".

Añadió que por este medio se invita a todas las personas que tenga la inquietud de correr en una pista profesional, a que asista al autódromo a cumplir su sueño, el evento está abierto a principiantes y expertos en las modalidades de circuito track day y arrancones, picas libres, en su propio auto de calle, solo necesitan casco y cinturón de seguridad.

"En caso de no tener experiencia recibirán un curso teórico-práctico de los cuidados generales dentro de la pista y después un piloto profesional sube a dar vueltas con el principiante para luego dejarlos correr solos en su auto de calle" explicó Hidalgo.

También dijo que no existe pretexto para no probar la experiencia de correr como un piloto de verdad, los interesados "nos pueden contactar en nuestras redes sociales Facebook Aceleración Total picas libres y track day, en Instagram @AceleracionTotalmx. Además, en caso de no traer auto propio, el público asistente podrá subir como copiloto en el auto de Tony Salazar, Martín Rodríguez entre otros pilotos.