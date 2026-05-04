Hechicero continúa tras caída en función CMLL

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La

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. A pesar de la experiencia acumulada, los gladiadores están siempre expuestos a sufrir lesiones en cada función, una realidad que asumen cada vez que suben al ring para entregarse al máximo ante la afición.Un ejemplo reciente de estos riesgos se vivió en una función celebrada en, Chihuahua, donde se reunieron figuras de(AEW) y del Consejo Mundial de(CMLL). El evento estuvo marcado por el incidente protagonizado por, uno de los luchadores más reconocidos del cartel.Todo ocurrió durante su presentación. El enmascarado hizo su entrada entre una densaque invadió la pasarela, lo que le impidió visualizar correctamente el final de la tarima. Esto provocó que perdiera el equilibrio y cayera al suelo, en un momento que sorprendió tanto a los asistentes como a sus compañeros.Tras algunos segundos de tensión, el esteta —quien se ha consolidado como uno de los pocos luchadores con participación destacada en dos empresas— logróy regresar al cuadrilátero para continuar con su participación, demostrando profesionalismo pese al incidente.