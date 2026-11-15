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Histórico triunfo de Pumas

Las felinas remontan marcador global con contundente goleada

Por El Universal

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Histórico triunfo de Pumas
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      México.- Pumas hizo historia en la Liguilla de la Liga MX Femenil al clasificar por primera vez a las semifinales, eliminando a Tigres con una contundente goleada en su propia casa. Las Amazonas parecieron subestimar a las universitarias desde el partido de ida, pero el conjunto auriazul mostró carácter desde el silbatazo inicial en el Estadio Universitario y se volcó al frente en busca de la remontada.

      La resistencia local se rompió al minuto 25. Stephanie Ribeiro recibió el balón dentro del área grande y, a pesar de la marca de tres defensoras, logró darse la media vuelta para sacar un potente zurdazo que venció a Cecilia Santiago y puso el 0-1 en el marcador.

      Para la parte complementaria, Pumas mantuvo la intensidad y amplió la ventaja al 57´. Tras una serie de rebotes en el área, el esférico quedó a merced de Priscila Chinchilla, quien remató de pierna derecha para firmar el 0-2. Lejos de conformarse, las de Ciudad Universitaria siguieron presionando y encerraron a Tigres en su propio terreno. Minutos más tarde, un disparo de larga distancia de Alejandra Guerrero provocó que Santiago soltara el balón, oportunidad que Ribeiro no desaprovechó para anotar su doblete y el 0-3.

      Sin capacidad de reacción por parte de las locales, las visitantes liquidaron el encuentro en la recta final. Al minuto 82, en un contragolpe liderado por Chinchilla por la banda derecha, la atacante asistió dentro del área a Monserrat Hernández para marcar el cuarto tanto. Finalmente, María Sainz cerró la noche mágica con un centro desde la derecha que tomó trayectoria de tiro, sorprendió mal colocada a la arquera y se coló en las redes para el 0-5 definitivo.

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