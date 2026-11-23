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México.- Armando González volvió a marcar con el Olympiacos y llegó a siete anotaciones en Grecia.

"La Hormiga" volvió a demostrar que es un jugador de impacto inmediato, ya que sólo necesitó de un minuto para hacerse presente en la victoria (6-2) del equipo más ganador en la historia de la Liga griega. El mundialista en Norteamérica 2026 ingresó a cambio en el minuto 82 y 60 segundos después consiguió el sexto tanto del encuentro.

Con la impresionante movilidad y anticipación que lo caracteriza, el centrodelantero mexicano le ganó la posición al defensa rival y, con una gran colocación, remató de cabeza para mandar el balón al fondo de la portería del Iraklis.

Después del tanto del canterano de las Chivas, el marcador no se volvió a mover y la escuadra de Imanol Alguacil sumó tres puntos para seguir de cerca al superlíder: el Panathinaikos.

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