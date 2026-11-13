Ibarra buscará el podio en Puebla

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Todo se encuentra listo en el Autódromo Miguel E. Abed, ubicado en Amozoc, Puebla, para recibir la gran final de la Súper Copa, última competencia del calendario automovilístico del año. Dentro de las categorías participantes, la Fórmula 5 se prepara para disputar su cierre de temporada, donde el piloto potosino Alejandro Ibarra buscará despedirse con un resultado destacado y pelear por un lugar en el podio.

El piloto reconoció que ha sido una campaña complicada, marcada por cambios de equipo, de ingeniero y resultados contrastantes; sin embargo, destacó que logró mantenerse competitivo y alcanzar una mejor posición respecto a años anteriores. "Estamos quinto lugar y podríamos aspirar a terceros; tengo un equipo sensacional, ya lo demostramos en Monterrey, logramos un gran resultado partiendo desde atrás", comentó Ibarra, quien también agradeció el respaldo de sus patrocinadores.

Alejandro llega a esta última fecha después de finalizar en la sexta posición durante la carrera anterior, celebrada en el norte del país. Actualmente suma 417 unidades y mantiene una cerrada disputa por los primeros puestos de la clasificación, con posibilidades de escalar posiciones si consigue una buena actuación en territorio poblano. El potosino señaló que el objetivo inmediato es cerrar la campaña con un podio y posteriormente replantear el proyecto deportivo rumbo a 2027. La competencia final de Fórmula 5 se disputará este domingo en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, a partir de las 12:00 horas. Ibarra afrontará esta última oportunidad de la temporada con la intención de aprovechar el trabajo de su equipo y sumar los puntos necesarios para mejorar su ubicación en el campeonato.