Iga Swiatek avanza a semifinales del Abierto de Italia tras victoria

ROMA (AP) — La tricampeona Iga Swiatek aplastó el miércoles en sets corridos a la estadounidense Jessica Pegula para avanzar a las semifinales del Abierto de Italia.

Iga Swiatek domina y avanza en Roma

Swiatek es la actual número cuatro del ranking femenino, un lugar por encima de Pegula. Pero la diferencia pareció abismal, ya que la polaca necesitó apenas 67 minutos para imponerse por 6-1, 6-2.

El impresionante nivel de Swiatek es un buen augurio de cara al próximo Abierto de Francia, el Grand Slam en superficie de arcilla que ha ganado cuatro veces.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estoy contenta de poder pasar algo de tiempo en la cancha y jugar partidos realmente sólidos contra las mejores chicas", afirmó Swiatek. "Sin duda me da confianza porque puedes practicar todo lo posible, pero si no lo pones a prueba en la cancha, juegas partidos y enfrentas presión o algo así, igual vas a sentirte un poco oxidada cuando llegue el momento".

"Ahora estoy contenta de haber jugado un par de partidos. Ojalá juegue dos más aquí", agregó.

Próximos enfrentamientos y resultados masculinos

Su rival de turno en Roma será contra Elina Svitolina, otra ex campeona en Roma. La ucraniana remontó para derrotar 2-6, 6-4, 6-4 a la kazaja y segunda cabeza de serie Elena Rybakina.

En los cuartos de final masculinos, dos sets impresionantes de Casper Ruud permitieron que el noruego superara 6-1, 1-6, 6-2 al ruso Karen Khachanov.

El partido fue suspendido durante más de dos horas al inicio del segundo set debido a la lluvia, y Khachanov (13er preclasificado) pareció asimilar manejar mejor la pausa obligada.

Pero Ruud, el 23 en el ranking de la ATP, quebró el servicio de Khachanov dos veces al inicio del tercer set y luego una vez más para llevarse la victoria en el segundo de tres puntos de partido.

Ruud se medirá en semifinales con el ganador del duelo entre Rafael Jódar, la nueva joya española de 19 años, y el italiano Luciano Darderi.