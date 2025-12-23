Iker Casillas recuerda a Marcelo final olímpica de 2012 contra México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, México consiguió su logro más importante en el futbol. El 11 de agosto la Selección Mexicana derrotó (2-1) a Brasil para quedarse con la medalla de oro.

Sin duda, una sorpresa en aquella justa olímpica, en la que Brasil buscaba su primera presea dorada en la historia del futbol. Marcelo, lateral de aquella selección, habla sobre aquel enfrentamiento en Wembley.

Sin embargo, antes de responder en entrevista con su excompañero Iker Casillas, el ex del Real Madrid, aseguró que no recordaba ese tropiezo en su carrera.

"Era mi segunda vez en unos Olímpicos y es algo muy diferente. Tengo una medalla de bronce y una de plata, son muy especiales. Es algo increíble, algo de locos (estar en unos JO)", declaró para el podcast del exarquero español.

"Perdimos contra México. Teníamos todo controlado, era un gran equipo, teníamos a Hulk a Neymar... era un equipazo, pero el futbol es así", recordó.

Acostumbrado a los lujos, viajes y hoteles de primera clase, Marcelo destacó la experiencia que significa estar en unos Juegos Olímpicos.

"Fue una realidad muy diferente, comer con todo el mundo, sin los grandes patrocinadores. Yo me sentía como ir a la guerra con mi selección", concluyó.