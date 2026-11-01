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Inauguran los Juegos Olímpicos de la Juventud en Senegal

Por AP

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Inauguran los Juegos Olímpicos de la Juventud en Senegal
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      DIAMNIADIO.- Los Juegos Olímpicos de la Juventud se inauguraron el sábado en Senegal, el primer evento olímpico en África, mientras el continente busca un papel más importante en las competiciones deportivas internacionales.

      Decenas de miles de espectadores vitorearon la ceremonia de apertura en el Estadio Olímpico de Diamniadio, cerca de la capital, Dakar. Cientos de percusionistas y bailarines celebraron la cultura senegalesa y africana, en consonancia con el lema de los Juegos: "África da la bienvenida, Dakar celebra".

      Artistas, vestidos con túnicas tradicionales senegalesas amarillas, negras y blancas, crearon un enorme mapa de África mientras bailaban al unísono, en una ceremonia grandiosa que incluyó narración oral de África occidental, un concierto del famoso cantante senegalés Youssou Ndour y el desfile de atletas.

      "Este es un acontecimiento histórico y era muy importante para mí estar aquí", expresó Aby Diouf, una espectadora senegalesa de 25 años en el estadio. "Es una celebración maravillosa y estamos todos aquí para aportar energía y entusiasmar a la gente".

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      Unos 2.700 atletas de entre 14 y 17 años competirán hasta el 13 de noviembre en Dakar, la cercana ciudad de Diamniadio y el balneario de Saly.

      La delegación de Rusia, compuesta por 13 atletas, compite bajo su bandera nacional por primera vez en un evento olímpico desde que la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 llevó a su suspensión.

      El primer equipo de refugiados en unos Juegos Olímpicos de la Juventud presentará a seis atletas en atletismo, judo y taekwondo.

      En total, se llevarán a cabo 153 pruebas con medalla en 25 deportes.

      Singapur fue sede de los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud de verano en 2010. Dakar estaba previsto inicialmente como anfitrión en 2022, pero la pandemia de coronavirus retrasó los Juegos.

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