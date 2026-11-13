Inglaterra cumple

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Londres.- Inglaterra cumplió con su papel de favorita al vencer 2-1 a Croacia en Wembley, un resultado que asegura su pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones y le permite jugarse el liderato del grupo este domingo ante España.

El encuentro estuvo marcado por el homenaje de la federación inglesa a Harry Kane tras conquistar el Balón de Oro y alcanzar los 126 partidos internacionales, superando el récord histórico de Peter Shilton. En lo futbolístico, los dirigidos por Thomas Tuchel dominaron con comodidad y se adelantaron gracias a una gran jugada iniciada por Kane, asistida por Jude Bellingham y definida por Morgan Rogers en boca de gol.

Sin embargo, el exceso de confianza inglés en la segunda mitad permitió el empate croata, luego de que Peter Sucic aprovechara un descuido defensivo de Jarred Quansah frente a Pickford. La reacción local fue inmediata: el propio Quansah provocó un penalti de Smolcic que el VAR ratificó, y Kane no falló desde los once pasos para firmar su gol 92 con la selección y sentenciar el 2-1.

En el tramo final, marcado por la ovación de Wembley al ingreso de Luka Modric y un gol anulado a James Garner, Inglaterra sostuvo la ventaja. Con doce puntos, los ingleses están obligados a ganar en el Metropolitano para superar a los de Luis de la Fuente, a quienes les bastará un empate para asegurar el primer puesto.

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