Inglaterra presenta convocatoria al Mundial al ritmo de The Beatles
La selección inglesa debutará el 17 de junio en el AT&T Stadium contra Croacia en el Grupo L.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- LaSelección de Inglaterracomenzará su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 el 17 de junio enfrentado a Croacia.
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Los Tres Leonesdebutarán, en el Mundial, jugando en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
Dicho partido contra los croatas será el primero del Grupo L, ya que horas después Ghana y Panamá medirán fuerzas en el BMO Field de Toronto.
Los siguientes juegos de los ingleses serán contra los ghaneses en el Gillette Stadium de Massachusetts y cerrarán la fase de grupos ante los panameños en el MetLife
Inglaterra presenta su convocatoria para la Copa del Mundo 2026 al ritmo de The Beatles
· Porteros: Dean Henderson, Jordan Pickford y James Trafford.
· Defensas: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence y John Stones.
· Centrocampistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice y Morgan Rogers.
· Delanteros: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.
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