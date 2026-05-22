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Inglaterra presenta convocatoria al Mundial al ritmo de The Beatles

La selección inglesa debutará el 17 de junio en el AT&T Stadium contra Croacia en el Grupo L.

Por El Universal

Mayo 22, 2026 02:56 p.m.
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Inglaterra presenta convocatoria al Mundial al ritmo de The Beatles
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- La

      Selección de Inglaterra
      comenzará su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 el 17 de junio enfrentado a Croacia.

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      Los Tres Leonesdebutarán, en el Mundial, jugando en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
      Dicho partido contra los croatas será el primero del Grupo L, ya que horas después Ghana y Panamá medirán fuerzas en el BMO Field de Toronto.
      Los siguientes juegos de los ingleses serán contra los ghaneses en el Gillette Stadium de Massachusetts y cerrarán la fase de grupos ante los panameños en el MetLife

      Inglaterra presenta su convocatoria para la Copa del Mundo 2026 al ritmo de The Beatles
      · Porteros: Dean Henderson, Jordan Pickford y James Trafford.
      · Defensas: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence y John Stones.
      · Centrocampistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice y Morgan Rogers.
      · Delanteros: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.

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