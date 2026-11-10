Inicia preparación del Tri para NL

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CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana comienza la Fecha FIFA, la segunda de Rafael Márquez con la Selección Mexicana que este sábado enfrenta a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League en Kingston.

Después de sus primero cuatro juegos al frente del Tri, donde Rafa no sumó ni una sola victoria, el exdefensa central ahora vivirá un importante reto en el banquillo nacional, pues enfrenta su primer duelo oficial y en una instancia de "mata-mata".

Ante el próximo encuentro frente a los Reggae Boys, Márquez decidió que México no concentrará en el Centro de Alto Rendimiento, como normalmente se hace, y optó por llevar al grupo a la Riviera Maya.

El primer partido de los Cuartos de Final será en Kingston, capital de Jamaica y dónde el factor climático puede ser la gran arma de los jamaiquinos para buscar sofocar a los seleccionados mexicanos.

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Ante este reto, el "Kaiser" decidió que la concentración se desarrolle en el complejo de Mayakoba, pues así los jugadores podrán asentarse a la humedad y el clima en general que enfrentarán en su próximo viaja a tierras jamaiquinas.

Recientemente se terminó la actividad de la Jornada 16 de la Liga MX, así como la de los futbolistas en el extranjero, por lo que un par de ellos comenzaron a llegar a la concentración a la espera de que se complete el grupo de 28 jugadores.

La vuelta será en Monterrey en el Estadio BBVA, donde Rafa Márquez buscará el boleto a las semifinales del torneo regional.