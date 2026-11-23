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LIVERPOOL.- Mauricio Pochettino tuvo un comienzo de pesadilla como entrenador del Manchester United, después de que el equipo perdió el domingo 4-0 ante el Liverpool en la Liga Premier.

En su primer partido al mando, Pochettino tuvo que observar desde la banda cómo su nuevo equipo capitulaba rápidamente tras el saque inicial, quedándose con 10 hombres y encajando dos goles después de apenas 13 minutos en Anfield.

Podría haber sido aún peor de no ser por la falta de puntería del Liverpool y una serie de atajadas del portero del United, Senne Lammens. La derrota deja al 20 veces campeón de Inglaterra penúltimo en la Liga Premier y con apenas una victoria liguera en toda la temporada.

El United, que llegó al partido tras su peor inicio de temporada en 40 años, no se recuperó de la expulsión de Leny Yoro en el octavo minuto por cometer falta sobre Alexander Isak al borde del área cuando el delantero se iba solo hacia el gol. Dominik Szoboszlai castigó aún más ese error al clavar el tiro libre resultante para poner al Liverpool por delante a los 10 minutos y Florian Wirtz anotó el segundo tres minutos después.

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El Liverpool tuvo un montón de ocasiones para ampliar la ventaja, con Bradley Barcola e Isak fallando ambos el objetivo con solo el portero por batir en la segunda parte. Pero la presión del equipo local dio sus frutos cuando Rio Ngumoha añadió el tercero al 66 y Victor Munoz completó la goleada al 82.

El Liverpool es cuarto en la liga.