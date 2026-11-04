Investigan la muerte de Jesús de Miguel

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La Policía Nacional y la justicia española investigan el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife, Jesús de Miguel, de 30 años, ocurrido tras sufrir un violento impacto por parte del portero del Andorra, Jesús Owono, durante el partido del pasado lunes en el Heliodoro Rodríguez López. Al tratarse de una muerte no natural, el protocolo judicial exige la apertura de una investigación de oficio para esclarecer las causas exactas del deceso, el cual se produjo horas después en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.

A pesar de la gravedad del suceso, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, considera muy improbable que el caso derive en un proceso penal. La jurisprudencia del Tribunal Supremo determina que las lesiones ocurridas en el ámbito deportivo quedan exentas de castigo penal si se producen dentro de un lance del juego y no como una agresión con el partido detenido. Las autoridades deberán esperar el análisis del acta arbitral y la resolución del Comité de Disciplina Deportiva para determinar si existió intencionalidad o juego peligroso por parte de Owono.

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) recordó que existe un precedente internacional de 1988, cuando el futbolista Juan Lozano denunció ante los tribunales belgas una severa entrada que le rompió la tibia y el peroné; en 1992, la justicia de ese país archivó el caso al considerarlo un simple riesgo del deporte. De este modo, si la familia de Jesús de Miguel decidiera emprender acciones legales de forma privada, la fiscalía advierte que la acusación difícilmente prosperaría más allá de un homicidio por imprudencia menos grave, al no existir dolo ni intención manifiesta de causar daño.