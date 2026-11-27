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Fue presentada la convocatoria para la Segunda Carrera Atlética Policial 2026, que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre a partir de las 7:30 horas, teniendo como punto de salida y meta el edificio de Seguridad Pública, ubicado en Eje Vial, en el exterior de Insurgentes número 300, en el Centro Histórico de San Luis Potosí. La competencia contempla distancias de 5 y 10 kilómetros, además de pruebas infantiles de 50 y 100 metros para niñas y niños de 6 a 10 años.

La convocatoria está dirigida tanto a integrantes de las diferentes corporaciones de seguridad como al público en general, con el propósito de fomentar la actividad física y promover la convivencia deportiva. Para el personal policial, la inscripción consistirá en la donación de un juguete no bélico, mientras que para la ciudadanía se estableció una cuota de recuperación de 250 pesos.

Los registros se encuentran disponibles de lunes a sábado, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, en la entrada de la Comandancia Central. Los participantes podrán elegir entre las distancias establecidas de acuerdo con su categoría, mientras que las competencias infantiles permitirán la participación de los más pequeños en esta jornada atlética.

Durante la presentación estuvieron presentes autoridades de la Guardia Civil Estatal y representantes del departamento de Deportes de la institución, quienes dieron a conocer los detalles de esta segunda edición. Con esta convocatoria, se busca reunir a elementos policiales, corredores y familias potosinas en una jornada deportiva que también contempla una actividad de carácter social mediante la donación de juguetes.

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