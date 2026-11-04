Invitan a curso de capacitación de pelota tarasca en San Luis
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Con el propósito de impulsar la práctica y el conocimiento de la pelota tarasca, el equipo de Cachibol Alegría Potosina, la Delegación Sindical DIV1 y el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CDTAR) convocan a un curso de capacitación que se realizará el próximo 5 de noviembre en San Luis Potosí. La actividad está dirigida a las personas interesadas en conocer y desarrollar esta disciplina deportiva.
La capacitación tendrá como sede las instalaciones del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento San Luis Potosí, en un horario de 8:00 a 13:00 horas. El curso será impartido por la doctora Idalid Hernández Gimate, presidenta de la Liga Mexicana de Pelota Tarasca, quien compartirá sus conocimientos y experiencia sobre esta práctica.
Los organizadores informaron que el evento será completamente gratuito, con la intención de facilitar la participación de entrenadores, deportistas y público interesado en acercarse a esta disciplina. La convocatoria forma parte de los esfuerzos para promover la capacitación deportiva y ampliar las oportunidades de desarrollo de la pelota tarasca en la entidad.
Las personas interesadas en participar podrán solicitar información y realizar su inscripción a través de los teléfonos 444 121 5634, con Rocío, y 444 837 9851, con Olga. Con esta iniciativa, las instituciones convocantes buscan generar un espacio de aprendizaje e intercambio que contribuya a fortalecer la práctica de la pelota tarasca en San Luis Potosí.
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