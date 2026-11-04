logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Invitan a curso de capacitación de pelota tarasca en San Luis

Por Romario Ventura

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a curso de capacitación de pelota tarasca en San Luis
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con el propósito de impulsar la práctica y el conocimiento de la pelota tarasca, el equipo de Cachibol Alegría Potosina, la Delegación Sindical DIV1 y el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CDTAR) convocan a un curso de capacitación que se realizará el próximo 5 de noviembre en San Luis Potosí. La actividad está dirigida a las personas interesadas en conocer y desarrollar esta disciplina deportiva.

      La capacitación tendrá como sede las instalaciones del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento San Luis Potosí, en un horario de 8:00 a 13:00 horas. El curso será impartido por la doctora Idalid Hernández Gimate, presidenta de la Liga Mexicana de Pelota Tarasca, quien compartirá sus conocimientos y experiencia sobre esta práctica.

      Los organizadores informaron que el evento será completamente gratuito, con la intención de facilitar la participación de entrenadores, deportistas y público interesado en acercarse a esta disciplina. La convocatoria forma parte de los esfuerzos para promover la capacitación deportiva y ampliar las oportunidades de desarrollo de la pelota tarasca en la entidad.

      Las personas interesadas en participar podrán solicitar información y realizar su inscripción a través de los teléfonos 444 121 5634, con Rocío, y 444 837 9851, con Olga. Con esta iniciativa, las instituciones convocantes buscan generar un espacio de aprendizaje e intercambio que contribuya a fortalecer la práctica de la pelota tarasca en San Luis Potosí.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Argentina presenta lista sin Messi para amistosos de noviembre
      Argentina presenta lista sin Messi para amistosos de noviembre

      Argentina presenta lista sin Messi para amistosos de noviembre

      SLP

      PULSO

      El técnico Scaloni incluye a jugadores que vuelven tras el Mundial y suspensiones.

      Policía española abre investigación por muerte de Jesús de Miguel
      Policía española abre investigación por muerte de Jesús de Miguel

      Policía española abre investigación por muerte de Jesús de Miguel

      SLP

      AP

      El club Tenerife y otros equipos expresaron condolencias y aplazaron partidos en memoria del jugador.

      Giro de Italia 2024 inicia en Trieste con etapas en Eslovenia
      Giro de Italia 2024 inicia en Trieste con etapas en Eslovenia

      Giro de Italia 2024 inicia en Trieste con etapas en Eslovenia

      SLP

      AP

      La última semana del Giro 2024 tendrá ascensos al Mortirolo, Gavia y Monte Zoncolan, claves para la clasificación.

      Los cinco equipos que ya están eliminados del Apertura 2026
      Los cinco equipos que ya están eliminados del Apertura 2026

      Los cinco equipos que ya están eliminados del Apertura 2026

      SLP

      El Universal

      América, Chivas y Cruz Azul lideran la clasificación y están en los Cuartos de Final.