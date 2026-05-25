Irán se hospedará en México durante el Mundial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta de Claudia Sheinbaum confirmó que la Selección de Irán se hospedará y entrenará en territorio mexicano durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

FIFA consulta al gobierno mexicano sobre alojamiento de Irán

En su conferencia matutina, la mandataria reveló que representantes de la FIFA consultaron al gobierno mexicano sobre la posibilidad de albergar temporalmente a la selección iraní, cuyos tres partidos de la primera ronda se disputarían en Estados Unidos.

"Nos preguntaron si podían pernoctar en México y dijimos que sí, sin problema. No tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México", señaló Sheinbaum.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Logística y sede propuesta para la selección iraní

La presidenta explicó que, actualmente, se revisa la logística del posible alojamiento junto con Gabriela Cuevas y Josefina Rodríguez Zamora, en coordinación con la FIFA.

Detalló que una de las opciones planteadas es que la selección iraní tenga como sede la ciudad de Tijuana, desde donde viajaría a territorio estadounidense para disputar sus encuentros mundialistas y posteriormente regresaría a México.

Sheinbaum indicó que la propuesta contempla resolver temas logísticos como vuelos, traslados y visados, aunque subrayó que hasta el momento se trata de una petición presentada por la FIFA y no de una decisión definitiva.

"Eso fue lo que nos informaron por parte de la FIFA, si estábamos de acuerdo en que pernoctaran en México, y dijimos que sí", reiteró.