Irle al América, "lo he negado siempre": Javier Aguirre

Habrá portado la camiseta del América, incluso levantar un título, pero en su corazón no corre sangre azulcrema, así lo dejó ver el técnico mexicano Javier Aguirre.

"Cuenta la leyenda que era americanista. Lo he negado siempre", aclaró en una entrevista con TUDN y que provocó diversas opiniones en las redes sociales.

El ahora entrenador del CD Leganés de España, desde el aislamiento en su domicilio por la pandemia del coronavirus Covid-19, relató en una videollamada que prácticamente no tenía afición alguna por un equipo.

"Mis padres venían del norte de España, del País Vasco, y había un solo jugador español en aquel entonces, Florentino López, el portero de Toluca, pero yo con mis cuates no recuerdo que tuviera algún equipo. Después me buscó el América y ya con 16 años formé parte de la familia del América", agregó.

Con las Águilas, Aguirre conquistó la liga en la temporada 1983-84, incluso, marcó un gol al Club Deportivo Guadalajara que valió para que los de Coapa se hicieran de la corona. "Estaba mi esposa en el palco, mis padres habían venido también, ese gol me llenó de alegría", recordó.

El "Vasco", como jugador, defendió las camisetas de Los Ángeles Aztecas (1980), en Estados Unidos, y del Osasuna (1986-87) en España, mientras que en México militó para el Atlante (1984-86) y las Chivas. (1987-93)

Como entrenador, su trayectoria ha sido en los banquillos del Atlante, Pachuca, Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Al-Wahda y CD Leganés; a nivel de Selección con México, Japón y Egipto.