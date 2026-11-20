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En la actual temporada de la NFL, solo se encuentra un jugador mexicano registrado: Isaac Alarcón, originario de Monterrey, quien es parte del equipo de práctica de los 49ers de San Francisco. Alfredo Gutiérrez, otro jugador mexicano que formó parte de esta franquicia, expresó su deseo de ver a más compatriotas en la liga, aunque destacó algunos de los obstáculos que han limitado su presencia en el deporte profesional.

Gutiérrez, natural de Tijuana, formó parte de los 49ers desde mayo de 2021 hasta principios de 2024, gracias al International Player Pathway Program. Desde hace dos años, ha colaborado como embajador de la franquicia. En una entrevista, señaló que la falta de jugadores mexicanos en la NFL se debe a una percepción de imposibilidad que prevalecía en el pasado, aunque ahora existen más oportunidades.

"Puede haber muchos más mexicanos, pero el problema es que antes era algo imposible. Algunos, como Máximo Gonzáles, Héctor Zepeda, Isaac y yo, hemos logrado abrir camino en este ámbito", subrayó Gutiérrez, quien también agregó que el nuevo enfoque y los esfuerzos de cercanía que está realizando la NFL son pasos positivos hacia un mayor reconocimiento de los talentos mexicanos.

El exjugador refirió que uno de los retos es la mentalidad de los atletas mexicanos, quienes a menudo prefieren optar por una seguridad financiera en lugar de arriesgarse a intentar jugar en la NFL. "El jugador mexicano debe creérsela y estar preparado. Si piensas que no lograrás el objetivo, dejas de trabajar al 100 por ciento", explicó.

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Isaac Alarcón, por su parte, se encuentra en su tercer año con los 49ers y su sexto en la liga, habiendo pasado previamente por los Dallas Cowboys. Gutiérrez comparó la actitud de los jugadores estadounidenses, quienes tienen confianza en sus posibilidades, con la situación de los jugadores mexicanos. Aseguró que en el Tecnológico de Monterrey, donde juega Alarcón, se están viendo cambios significativos en la disciplina y el compromiso de los jóvenes atletas, lo que podría facilitar la inclusión de más jugadores mexicanos en la NFL en el futuro.

El desarrollo del talento local y la disposición de los jugadores para perseguir oportunidades se considera fundamental para aumentar la representación mexicana en una liga altamente competitiva. A medida que se vislumbran cambios en la mentalidad y preparación de los deportistas mexicanos, se espera que en los próximos años la NFL vea un incremento en la participación de atletas de este país.