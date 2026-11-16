Italia muere en la orilla

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La selección de Bélgica certificó este domingo su pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones tras imponerse con un contundente 4-1 a Italia, resultado que deja fuera al combinado transalpino y agudiza su prolongada crisis deportiva e institucional.

A la escuadra dirigida por el cuestionado Roberto Mancini le bastaba un empate para avanzar, y el panorama inicial pareció favorecerle cuando Francesco Pio Esposito abrió el marcador al minuto 10. Sin embargo, el orden defensivo exhibido en jornadas previas se diluyó por completo ante el empuje local.

En un lapso letal de apenas once minutos, "Los Diablos Rojos" —bajo la gestión de Mark van Bommel y comandados en el campo por Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere— sentenciaron el encuentro. Maxim De Cuyper igualó los cartones al 15´, Nathan Ngoy firmó la voltereta al 22´ y Jérémy Doku amplió la ventaja al 26´, haciendo insuficientes las intervenciones del arquero Gianluigi Donnarumma.

En el complemento, Italia cayó en el bloqueo futbolístico y no logró inquietar al rival, mientras que Bélgica sentenció la goleada al minuto 81 por conducto de Diego Moreira. Para cerrar una noche para el olvido, Esposito erró un penalti en el minuto 90 ante el guardameta Senne Lammens, dejando a la tetracampeona del mundo eliminada tras la victoria paralela de Francia sobre Turquía.

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