Jan Philipp Krüll se corona

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Jan Philipp Krüll se proclamó campeón de la temporada 2026 de Trucks México Series presentada por Carreras en Vivo, luego de conquistar la victoria en la Gran Final disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de la camioneta #7 del equipo Potosino Anvi Motorsport cerró de manera brillante una campaña en la que tuvo que remontar posiciones, pues ingresó a los playoffs, conocidos como El Chase, como comodín en el séptimo lugar y terminó levantando su primer título de la categoría tras conseguir dos triunfos en la postemporada.

La competencia arrancó a las 13:00 horas, en el marco del SpeedFest y ante una importante asistencia en el inmueble capitalino. Krüll tomó la salida desde el segundo cajón, detrás de Carlos Novelo, en una carrera decisiva a la que llegaron cinco pilotos con posibilidades matemáticas de quedarse con el campeonato. Desde las primeras vueltas, la disputa por los primeros puestos elevó la intensidad en el óvalo de una milla, con Santiago Cruz, Roberto Espinosa, Novelo y el propio Krüll protagonizando una cerrada batalla.

El piloto de Anvi Motorsport comenzó a marcar diferencia al adjudicarse los cinco puntos correspondientes al Stage, resultado que fortaleció sus aspiraciones al título. Sin embargo, la segunda mitad de la competencia estuvo marcada por constantes interrupciones debido a banderas amarillas y rojas, que comprimieron el grupo y mantuvieron la incertidumbre sobre el desenlace. En la recta final, Krüll se encontraba al frente, resistiendo los ataques de Santiago Cruz, de la camioneta #26, y Roberto Espinosa, de la #96.

La definición tuvo uno de sus momentos más complicados en la vuelta 62, cuando una bandera roja detuvo las acciones y dio paso a un reinicio que resultaría determinante. Durante esa reanudación, un contacto protagonizado por Edwin Arenas dejó fuera de la pelea por el campeonato al potosino Roberto Espinosa y a su coequipero Sebastián Rodríguez, quien competía con la camioneta #9. Después de una última bandera amarilla, Krüll aprovechó la oportunidad para acelerar y cruzar la línea de meta en la primera posición.

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Con este resultado, Jan Philipp Krüll aseguró el campeonato 2026 de Trucks México Series, coronando una temporada de recuperación y consistencia en los momentos decisivos. La categoría concluyó así su calendario en el Autódromo Hermanos Rodríguez y comenzó a preparar el camino rumbo a 2027, luego de una campaña que volvió a mostrar el talento de las nuevas generaciones del automovilismo nacional.