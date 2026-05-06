Javier Aguirre asegura que nadie se baja del barco rumbo a Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- Después de horas llenas de incertidumbre y polémica,

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aparecieron en el(CAR) para "dar la cara" y destacar que la concentración de la Selección Mexicana iniciará este miércoles 6 de mayo, como se tenía programado.En un evento donde no permitieron preguntas, "", acompañado de Duilio, director deportivo de selecciones nacionales, enfatizó que ely que para ellos "hoy inicia la Copa del Mundo"."Quisiera comentarles que hoy inicial el Mundial para nosotros, ya con muchade que llegara este día. Estamos todos muy contentos, todos están citados para estar cenando todos las 8 de la noche", inició el mensaje de Aguirre.Aguirre considera este plan como unrumbo a la. Para esta noche, los(8 sparrings) deberán reportar con la Selección Mexicana.El único que ya reportó desde el lunes fue el mediocampista, futbolista de los; el juvenil mexicano comenzó conen las instalaciones del Tricolor."Estoy aquí para explicar que es un, que estamos en él,del barco. No ha habido nada extraordinario, está todo conforme a lo planeado, con el gran apoyo de todo mundo, la afición en especial", agregó.