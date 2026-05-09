JC Chávez y Jorge Arce superan la báscula en Puebla

Hace seis años, Julio César Chávez y Jorge "El Travieso" Arce se volvieron a poner los guantes para una pelea que dejó un buen sabor de boca entre sus aficionados y los seguidores del boxeo que esta noche volverán a tener la oportunidad de ver a estos dos colosos intercambiando golpes en un cuadrilátero.

Julio César Chávez y Jorge Arce listos para la pelea en Puebla

Por lo pronto, el primer round en la báscula lo superaron y ambos mostraron que se mantienen en buena forma física y que no será solo un show de cachetadas y abrazos luego de que los dos se dieron cita en la Secretaría de Deporte y Juventud, Julio César Chávez, llamado "El Gran Campeón Mexicano", dio un peso de 67.500 kilogramos; mientras que Jorge "El Travieso" Arce, nacido en Los Mochis, Sinaloa, pesó 68.500 kilogramos y se declaran listo para la batalla.

Función de exhibición con causa social en Puebla

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La función de exhibición que enfrenta al multicampeón del Consejo Mundial de Boxeo, Chávez, contra el campeón minimosca, mosca, supermosca, gallo y supergallo, se convirtió en una pelea con causa porque los recursos que se obtengan se destinarán para la construcción del Centro de Prevención y Atención contra las Adicciones y de ahí el nombre de la cartelera "Batalla contra las Adicciones".

De tal forma que lo recaudado en el "Gimnasio Miguel Hidalgo", al norte de la Ciudad de Puebla, será para esta causa, algo en lo que Julio está muy metido, luego del pasado que tuvo contra algunos vicios que ha tenido a lo largo de su carrera y que ha aceptado, pero también ha superado.

Previo a la pelea estelar habrá 5 combates en las divisiones superligero, supermosca y minimosca, entre los que destaca el de Roberto Chávez Jr., sobrino de la leyenda del boxeo y Bryan Falcón Moyao.