Jesús Gallardo lanza mensaje tras ausencia con Toluca
El defensor expresó en redes su apoyo a Toluca y su preparación para la Copa Mundial.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- El nombre deJesús Gallardo se volvió tendencia en las últimas horas, luego de que el defensor del Toluca
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, junto a su compañero Alexis Vega, fuera captado en una sesión de entrenamiento con los Diablos Rojos poco antes de incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, de cara a la Copa del Mundo.
Tras la difusión de las imágenes y la polémica que se generó —incluido un ultimátum por parte del Tricolor para que ambos jugadores abandonaran su club y se presentaran en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF—, el lateral utilizó sus redes sociales para fijar su postura.
A través de una historia en Instagram, Gallardo expresó su frustración por no poder apoyar a su equipo en el duelo de semifinales ante LAFC en la Concacaf Champions Cup. No obstante, dejó claro su compromiso con la Selección Mexicana, motivo por el cual se sumaría a la concentración nacional con la mente puesta en el próximo Mundial.
"Me hubiera encantado estar hoy (miércoles) en la cancha con mi equipo, sin embargo, me toca estar enfocado con la Selección, preparándome al máximo para lo que viene y representar a nuestro país con mucho orgullo. A Toluca, todo mi respeto y apoyo siempre. Confío plenamente en lo que se está construyendo y sé que van a responder como siempre. Yo, como desde el primer día: listo, comprometido y al 100% donde me toque estar. Creamos Siempre", mencionó.
Minutos antes de la publicación, el propio Club Toluca había aclarado, a través de sus redes sociales, que en ningún momento actuaron en contra de los intereses de la Selección Mexicana. Además, señalaron que no pondrían obstáculos para la salida de sus jugadores, incluso siendo conscientes de que no podrían sustituirlos en la convocatoria para el partido de esta noche de miércoles.
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