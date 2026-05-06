Jesús Gallardo lanza mensaje tras ausencia con Toluca

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- El nombre de

se volvió tendencia en las últimas horas, luego de que el

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, junto a su compañero Alexis Vega, fuera captado en unacon los Diablos Rojos poco antes de incorporarse a la concentración de ladirigida por Javier Aguirre, de cara a laTras la difusión de las imágenes y laque se generó —incluido unpor parte del Tricolor para que ambos jugadores abandonaran su club y se presentaran en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF—, el lateral utilizó suspara fijar su postura.A través de una historia en, Gallardo expresó supor no poder apoyar a su equipo en el duelo deen la Concacaf Champions Cup. No obstante, dejó claro sucon la, motivo por el cual se sumaría a la concentración nacional con la mente puesta en el próximo Mundial."Me hubiera encantado estar hoy (miércoles) en la cancha con mi equipo, sin embargo, me toca estar enfocado con la Selección, preparándome al máximo para lo que viene y representar a nuestro país con mucho orgullo. A Toluca, todo mi respeto y apoyo siempre. Confío plenamente en lo que se está construyendo y sé que van a responder como siempre. Yo, como desde el primer día: listo, comprometido y al 100% donde me toque estar. Creamos Siempre", mencionó.Minutos antes de la publicación, el propiohabía aclarado, a través de sus, que en ningún momento actuaron en contra de los intereses de la. Además, señalaron que no pondrían obstáculos para la salida de sus jugadores, incluso siendo conscientes de que no podrían sustituirlos en la convocatoria para el partido de esta noche de miércoles.