Jesús Owono hace su primera aparición pública
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Andorra la Vella.- Jesús Owono, portero del Andorra, hizo este viernes su primera aparición pública después de la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel, que falleció el 3 de noviembre, al día siguiente de sufrir una dura entrada del guardameta ecuatoguineano.
Owono, que fue sancionado con 12 partidos de suspensión por el comité de competición por esa acción, ocurrida durante el encuentro entre ambos equipos disputado el 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, asistió este viernes al partido entre el Andorra y el Leganés en el Nou Estadi de Encamp.
Owono presencia el encuentro, de la jornada 15 de la Segunda División española, junto a los jugadores no convocados del equipo del Principado.
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