Jiménez se reencuentra con el gol, tras 9 meses de su último tanto

Raúl Jiménez volvió a tener actividad con los Wolves de la Premier League, y ahora la novedad no es que volvió a tener minutos, sino que se reencontró con el gol.

El delantero mexicano se hizo presente al minuto 30 del partido de preparación vs el Stoke City, luego de que este aprovechara un rebote para así poner el 1-1 parcial.

La última vez que Jiménez había encontrado marco, fue el 25 de octubre vs el Newcastle en partido de Premier League, hace 9 meses y 6 días.

Y si bien, hoy anotó en un amistoso, es importante que el mexicano vuelva a familiarizarse con el gol, de cara al inicio de la nueva temporada que inicia el 14 de agosto, cuando los Lobos visiten al Leicester City.