Joao Maleck es sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión

Tres millones de pesos por la reparación del daño, así como una sentencia de tres años, ocho meses y 15 días en prisión, fue la condena que le dieron al futbolista Joao Maleck, quien la semana pasada se declaró culposo agravado de María Fernanda Peña y Alejandro Castro, en el accidente ocurrido el pasado 24 de junio del 2019. Maleck también deberá darle a los hijos de Castro, alrededor de 932 mil pesos.

Cabe señalar, así lo establece la ley, que la sentencia al no ser mayor a cuatro años y un día, podrá obtener su libertad en un lapso de 15 días, una vez que cumpla con la reparación del daño establecido.

Los jueces que deliberaron este caso fueron José Luis Álvarez Pulido, Felipe de Jesús Rivera y María Eréndira Mercado Alcántara, tras tres días en audiencias largas en Puente Grande los días 22, 23 y 30 de octubre, donde se recabaron y desahogaron todas las pruebas, testimonios y peritajes del caso.

La defensa de la víctima María Fernanda, buscará apelar la decisión de los jueces, ya que la consideran injusta, consideran que la sentencia debió ser mayor y en su momento la medre de la víctima, la señora Marta Cristina Álvarez-Ugena, quien está grave de salir, dijo que esperaba una sentencia justa por la memoria de su hija.

"Mi hija encontró después de 24 años de vida al amor de su vida y él a los 31 años encontró al amor de su vida. Murieron, ella de 26 años y su esposo de 33 años, con todas las ilusiones de formar su propia familia, su vida juntos, su fiesta, su luna de miel en Los Cabos. No es justo que este sujeto haya acabado con sus vidas, yo estoy muerta en vida y exijo justicia, no voy a parar hasta conseguirlo".

Este viernes doña Marta estuvo en la audiencia unas horas, luego salió de los juzgados de Puente Grande, para retirarse a su domicilio, para continuar con los cuidados de salud que le piden los doctores, porque está muy delicada.