Joel Embiid se pierde segundo partido por lesión en semifinales

NUEVA YORK (AP) — Joel Embiid se perderá el segundo partido de los 76ers de Filadelfia en las semifinales de la Conferencia Este contra los Knicks de Nueva York el miércoles por la noche debido a un esguince en el tobillo derecho y a un dolor en la cadera derecha.

Los 76ers habían incluido a su pívot como probable para jugar, mencionando sólo la molestia de tobillo, antes de añadir el problema de la cadera al parte de lesionados y descartarlo unas seis horas antes del duelo en que intentarán igualar la serie.

El entrenador Nick Nurse dijo que Embiid se despertó con dolor y fue tratado durante la sesión de tiro matutina de los 76ers. El personal médico del equipo determinó después que Embiid no podría jugar.

"Está realmente decepcionado. Realmente quiere estar ahí", dijo Nurse, quien añadió que Adem Bona y Andre Drummond probablemente se repartirían los minutos de Embiid.

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Embiid tuvo dificultades en una abreviada noche durante la cual los Knicks se impusieron por una paliza de 137-98 en el primer duelo. Aportó 14 puntos al acertar 3 de 11 en tiros de campo en 25 minutos.

Los titulares fueron enviados al banquillo cuando el partido ya estaba resuelto.

Embiid había sido anotado como probable para jugar ese partido con una contusión en la cadera derecha antes de recibir el visto bueno, y los Knicks aprovecharon repetidamente su falta de movilidad para desmarcarse y disparar.

Tras someterse a una apendicectomía al final de la temporada regular, Embiid reapareció para el cuarto partido de la serie de primera ronda de Filadelfia contra Boston y ayudó a los 76ers a remontar un déficit de 3-1 para ganar la eliminatoria. Ha promediado 25,2 puntos en cinco partidos hasta ahora.

No está claro si el dolor alrededor de la cadera de Embiid está relacionado con la apendicectomía. En un momento del primer juego, hizo una mueca y se agarró el abdomen después de que el escolta de los Knicks Mikal Bridges chocó con él en una pantalla durante la primera mitad.

Embiid dijo más tarde que sintió que el contacto fue innecesario.

"Obviamente, basándome en lo que ha estado pasando, supongo que tengo que protegerme más", dijo Embiid. "No sé si fue sucio o no, así que supongo que tengo que hacer un mejor trabajo protegiendo especialmente esa parte".

Los Sixers no tendrán a Embiid para enfrentar al pívot estelar de los Knicks Karl-Anthony Towns, y probablemente necesitarán mucho más de Tyrese Maxey. El veloz base también tuvo dificultades en el primer encuentro, al acertar 3 de 9 disparos para 13 puntos después de promediar 26,9 en la primera ronda.

Los 76ers, sin embargo, están acostumbrados a jugar sin Embiid. Han pasado años sin que el otrora Jugador Más Valioso esté totalmente sano.

"Ya dije esto antes, pero volver tan rápido de esa apendicectomía no fue fácil para él", dijo Nurse. "Ha trabajado extremadamente duro para volver y sigue queriendo jugar con muchas ganas y me siento realmente mal por él, porque realmente quiere estar ahí y nosotros lo queremos ahí".

Lesión de Joel Embiid y su impacto en la serie

Declaraciones del entrenador Nick Nurse sobre la ausencia de Embiid