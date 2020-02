Juega Atlas a puerta cerrada; el primer castigado por gritos homofóbicos

Galería 1 de 4

El encuentro del Atlas contra el Tijuana marcó este viernes un momento histórico para mal en el fútbol mexicano al jugarse a puerta cerrada en castigo por el grito homofóbico que la afición rojinegra.



El estadio Jalisco tuvo una desangelada celebración por su 60 aniversario durante el encuentro en el que el Atlas venció 2-1 a los Xolos sin los cánticos, gritos ni rechiflas de los aficionados.



La Federación Mexicana de Fútbol vetó el estadio con un partido a puerta cerrada después del duelo de Atlas contra Puebla de la fecha dos del torneo Clausura 2020 que estuvo marcado por el grito homofóbico de "puto" al portero rival, al menos cuatro veces.



Esta noche no se sintió la euforia que antecede a un encuentro en el Jalisco ni los olores de comida que se vende alrededor.



Algunos aficionados se acercaron con la esperanza de conseguir un boleto y se encontraron con las puertas cerradas.



Dentro del estadio, la música del sonido local y la publicidad intentaron darle la normalidad al partido, pero el panorama fue de un silencio solo interrumpido por los gritos de los jugadores en la cancha que llegaron a lo más alto de la tribuna.



Un gol del argentino Luciano Acosta en el primer tiempo pasó desapercibido con un festejo sencillo y rápido.



"Sin ustedes no es lo mismo", publicó el Atlas en sus redes sociales previo al partido. La ausencia de la afición impactó a los ingresos del club y también a los comercios que subsisten alrededor de este espectáculo, dijo el presidente del club, Pedro Portilla.



"Un grito que aquí nació debe de aquí morir, porque el fútbol está para dar mensajes positivos a la sociedad y el mensaje aquí es clarísimo, como afición del Atlas somos una sociedad que respeta la ley y los reglamentos, no lo hagamos porque ahí están nuestros hijos en los partidos", dijo Portilla horas antes del encuentro.



La Federación Mexicana de Fútbol ha sido sancionada en 14 ocasiones desde 2015 debido a que la afición ha realizado el grito homofóbico en diversos encuentros internacionales y ha tomado medidas radicales para erradicar la ofensa discriminatoria.