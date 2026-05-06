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Jugadores de Chivas ignoran amenazas del Tri

Federación mexicana advierte que los ausentes en concentración podrían quedar fuera de la Copa del Mundo

Por El Universal

Mayo 06, 2026 12:55 p.m.
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Jugadores de Chivas ignoran amenazas del Tri

La tensión en el futbol mexicano aumentó a gran nivel este miércoles 6 de mayo, cuando futbolistas de Chivas decidieron atender la instrucción de Amaury Vergara y no acudir al llamado inicial de la Selección Mexicana.

El plan encabezado por Javier Aguirre contemplaba la llegada de 20 jugadores al Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México a las 20:00 horas.

Sin embargo, la decisión de permitir que Alexis Vega y Jesús Gallardo permanecieran con Toluca para su compromiso de Concacaf alteró el equilibrio acordado previamente entre los clubes.

En respuesta, Vergara exigió que los elementos rojiblancos convocados se reportaran primero en Guadalajara.

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La orden se cumplió desde temprana hora, con la llegada de jugadores como Raúl Rangel, Luis Romo, Armando González y Roberto Alvarado a las instalaciones del club.

Imágenes difundidas en redes sociales confirmaron el arribo de los futbolistas, quienes priorizaron la instrucción de su directiva.

El dirigente rojiblanco fijó su postura en un mensaje directo: "Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club".

A través de un comunicado, la federación reiteró que la concentración iniciaría sin excepciones y recordó la importancia de cumplir con el calendario establecido. Además, dejó entrever posibles consecuencias para quienes no atiendan el llamado.

"Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la elección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre.

"Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo", se lee en el comunicado de la Selección.

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