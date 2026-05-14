logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Julián Quiñones alcanza los 70 goles en Arabia Saudita

Con 34 goles en la temporada, es el máximo anotador y jugador destacado en el Al-Qadisiyah

Por El Universal

Mayo 14, 2026 04:09 p.m.
A
Julián Quiñones alcanza los 70 goles en Arabia Saudita

Julián Quiñones continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas del futbol en Arabia Saudita, alcanzando la impresionante marca de 70 goles desde su llegada a la liga.

Julián Quiñones, máximo goleador y referente ofensivo

El delantero mexicano atraviesa un momento sobresaliente, reflejado no solo en sus números, sino también en su influencia dentro del terreno de juego, donde se ha convertido en un referente ofensivo para el Al-Qadisiyah.

Detalles de la actuación reciente y su impacto

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En su más reciente actuación, Quiñones volvió a hacerse presente en el marcador durante la victoria 2-0 ante Al-Hazm Rass. El atacante abrió el camino para su equipo tras una jugada a velocidad que lo dejó mano a mano frente a la portería; con gran definición y sin arquero por delante, empujó el balón al fondo de las redes en los primeros minutos del encuentro.

Con esta anotación, que además le valió ser nombrado Jugador del Partido, Julián alcanzó los 34 goles en la temporada, consolidándose como el máximo goleador a nivel mundial.

El exjugador de Atlas y América mantiene así un nivel que lo coloca como una opción firme para integrar la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Julián Quiñones alcanza los 70 goles en Arabia Saudita
Julián Quiñones alcanza los 70 goles en Arabia Saudita

Julián Quiñones alcanza los 70 goles en Arabia Saudita

SLP

El Universal

Con 34 goles en la temporada, es el máximo anotador y jugador destacado en el Al-Qadisiyah

Selección de Irán sigue esperando visa para poder ingresar a EU
Selección de Irán sigue esperando visa para poder ingresar a EU

Selección de Irán sigue esperando visa para poder ingresar a EU

SLP

El Universal

La FIFA debe garantizar la logística del viaje

Ancelotti seguirá al frente de Brasil hasta Mundial 2030
Ancelotti seguirá al frente de Brasil hasta Mundial 2030

Ancelotti seguirá al frente de Brasil hasta Mundial 2030

SLP

El Universal

Asumió en 2025 y buscará llevar a la escuadra a su sexto título

Apuestan por una historia de inclusión en el futbol
Apuestan por una historia de inclusión en el futbol

Apuestan por una historia de inclusión en el futbol

SLP

El Universal

Filmada en Guadalajara, la cinta busca visibilizar el autismo en el deporte masivo.