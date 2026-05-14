Julián Quiñones alcanza los 70 goles en Arabia Saudita

Julián Quiñones continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas del futbol en Arabia Saudita, alcanzando la impresionante marca de 70 goles desde su llegada a la liga.

Julián Quiñones, máximo goleador y referente ofensivo

El delantero mexicano atraviesa un momento sobresaliente, reflejado no solo en sus números, sino también en su influencia dentro del terreno de juego, donde se ha convertido en un referente ofensivo para el Al-Qadisiyah.

Detalles de la actuación reciente y su impacto

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En su más reciente actuación, Quiñones volvió a hacerse presente en el marcador durante la victoria 2-0 ante Al-Hazm Rass. El atacante abrió el camino para su equipo tras una jugada a velocidad que lo dejó mano a mano frente a la portería; con gran definición y sin arquero por delante, empujó el balón al fondo de las redes en los primeros minutos del encuentro.

Con esta anotación, que además le valió ser nombrado Jugador del Partido, Julián alcanzó los 34 goles en la temporada, consolidándose como el máximo goleador a nivel mundial.

El exjugador de Atlas y América mantiene así un nivel que lo coloca como una opción firme para integrar la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2026.