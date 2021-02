Julio César Chávez Jr. reta al "Canelo" Álvarez: El día que quieras

Momentos después de que Saúl "Canelo" Álvarez venciera al turco Avni Yildirim en tres rounds, el púgil jalisciense recibió un nuevo reto, aunque carente de seriedad.

Julio César Chávez Jr. criticó el espectáculo brindado en el estadio Hard Rock, en Miami, y se animó a retar al "Canelo" para un próximo combate.

"Gana @Canelo! Pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor! Un rival con 2 años sin subirse a un ring! Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras!",escribió el Hijo de la Leyenda.

Los seguidores del Junior le recordaron la pelea que tuvo ante Álvarez en 2017, en la que fue derrotado por decisión unánime.

Y reafirmó su reto hacia Saúl: "Vuelvo a repetir, con estos rivales lo único que da entender que quiere generar dinero! Yo no le voy a cobrar nada! Pelearé gratis con @Canelo y no lo va reconocer! No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo! Con nadie la única condición 175 ! No dinero!".

¿Cuánto cuestan los tenis personalizados del "Canelo" Álvarez?

Ha lucido tantas veces sus modelos que la marca Dolce & Gabbana le ha hecho unos tenis personalizados a Saúl Álvarez, quien los lució durante varios de los eventos previos a la pelea en la que superó al turco Avni Yildirim en el estadio Hard Rock.

Adornados con el apodo "Canelo", la fecha del combate (27 de febrero), la sede (Miami) y estrellas doradas, los tenis robaron miradas durante el fin de semana.

Debido a que son personalizados, no hay una cantidad exacta de la prenda, pero en el sitio web de la marca italiana hay unos similares con valor de 15 mil pesos, pero esta cantidad seguramente se elevaría de forma considerable al ser fabricados específicamente para el actual monarca supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB).