Julio Furch descarta que en la Liguilla haya favoritos al título

El delantero de Atlas, Julio César Furch dijo este martes, después del entrenamiento de su equipo en la cancha de la Universidad Panamericana de Guadalajara, que en esta fase de Liguilla no existen equipos favoritos, esto luego de que se le da esta etiqueta a los Zorros sobre los Pumas en la Semifinal.

"Los rivales son de jerarquía, todos los que están en esta fase. Pumas demostró que no hay favoritismos, a Tigres se le cerró la llave, a León también, todas fueron muy cerradas, no hay favoritos, no hay que regalar nada porque todos los equipos están preparados para competir y ser fuertes. La posición en la tabla no sirve si no la aprovechamos", dijo el ariete rojinegro.

Sobre la efervescencia que se vive en la Perla Tapatía por los colores rojo y negro, en donde muchos aficionados ya se ven en la Final e incluso ganándola, Julio Furch fue claro y dijo que hoy por hoy están "tranquilos, no es momento de volverse locos y de pensar más allá, solo en el partido del jueves. Hay mucha ansiedad y ganas de jugar, pero hay que vivirlo con tranquilidad e ir paso a paso", apuntó.

ATLAS CONOCE LAS VIRTUDES DE PUMAS. El director técnico del Atlas, Diego Cocca reconoció el potencial que tienen los Pumas, su rival en la Semifinal del Torneo Apertura 2021. El argentino dijo que su equipo deberá tener cuidado con el juego aéreo y con su intensidad, luego de que mostraron carácter en sus partidos de Cuartos de Final ante el América.

"Lo de Pumas está muy claro, tienen una característica e ideología, que es ser intensos, buscar el arco rival, si es en dos toques lo hacen y no bajan los brazos nunca y ya han demostrado que pueden revertir un partido con varios goles de diferencia. Mi respeto para Pumas y su técnico, sabemos que hay que dar nuestro cien por ciento para poder sacar un buen resultado", apuntó.

Para este partido del jueves por la noche en la Ida de la Semifinal ante Pumas, los Zorros no cuentan con jugadores lesionados, y es que haber programado el juego de vuelta hasta el domingo, ayudó a que se recuperaran los que recibieron golpes en el partido ante Rayados del pasado sábado.

"Están muy bien los muchachos, no hay lesionados, todos con muchas ganas, estamos con mucha motivación, estamos listos para ir a jugar el jueves con Pumas, sabiendo que será muy duro y difícil, con un rival que en su cancha lleva mucha gente y que lo hará sentir", señaló Cocca.