Kimi Antonelli gana Gran Premio Canadá tras falla de motor de Russell

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MONTREAL (AP) — La joven estrella italiana Kimi Antonelli se lanzó el domingo hacia su cuarta victoria consecutiva en la Fórmula 1 en un alocado Gran Premio de Canadá, después de que su compañero de Mercedes, George Russell, quedara fuera por una falla del motor.

Batalla intensa entre pilotos de Mercedes

Los pilotos de Mercedes que luchan por el título dieron un espectáculo en una emocionante batalla durante 30 vueltas, intercambiándose el liderato varias veces y quedándose peligrosamente cerca de tocarse, hasta que Russell tuvo problemas.

Eso le dio al joven Antonelli, de 19 años, un camino despejado hacia la victoria por delante de Lewis Hamilton, de Ferrari, quien superó a Max Verstappen, de Red Bull, para colocarse segundo a seis vueltas del final en condiciones frías y ventosas en el Circuit Gilles Villeneuve.

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Antonelli abrió una ventaja de 43 puntos sobre Russell en la clasificación de la temporada tras cinco de 22 paradas. Después de que Russell ganó la carrera inaugural de la temporada en Australia, Antonelli ganó en China, Japón y Miami.

Hamilton logró su mejor resultado desde que se unió a Ferrari el año pasado, mientras que Verstappen subió al podio por primera vez esta temporada.

Reacción de George Russell tras falla mecánica

Después de la falla del motor, Russell lanzó su reposacabezas a través de la pista y golpeó con los puños la parte delantera del auto antes de abandonar el circuito, arrojando sus guantes al suelo con rabia.

La salida del inglés marcó un final de pesadilla para un fin de semana por lo demás estelar para el ganador del año pasado en Montreal, quien ganó la carrera sprint el sábado desde la pole y también arrancó primero el domingo.

Charles Leclerc, de Ferrari, terminó cuarto, seguido por Isack Hadjar, de Red Bull, Franco Colapinto, de Alpine, y Liam Lawson, de Racing Bulls.

McLaren arrancó con ambos pilotos en la segunda fila, pero Landon Norris se vio obligado a retirarse por un problema en la caja de cambios en la vuelta 40. Su compañero Oscar Piastri terminó 11º después de que una decisión del equipo de arrancar con neumáticos intermedios saliera mal.

Norris voló del tercero al primero tras una emocionante largada en una pista que se estaba secando, solo para cambiar neumáticos tres vueltas después. Eso cedió el liderato a Antonelli, quien también había superado a Russell tras la mala largada del poleman.

Russell recuperó el liderato en la séptima vuelta con un adelantamiento limpio, mientras Antonelli casi golpea a su compañero por detrás después de que se le bloquearan las ruedas, saliéndose de la pista. La lucha continuó hasta la vuelta 12, cuando Antonelli avanzó al primer lugar, solo para que Russell recuperara su posición antes de defenderse de múltiples intentos en la vuelta 17.

Antonelli lo logró con éxito en la vuelta 22, pero Russell volvió a lanzarse al liderato cuando Antonelli se salió de la trayectoria dos vueltas después. Los intercambios persistieron hasta que el motor de Russell reventó.

Los pilotos de Mercedes se enfrentaron cara a cara durante todo el fin de semana en los autos más rápidos de la parrilla, con Russell superando a Antonelli por 0,068 segundos tanto en la clasificación del sprint como en la clasificación de la carrera.

Las tensiones llegaron a un punto crítico temprano en la carrera sprint del sábado cuando hicieron contacto en el intento de adelantamiento de Antonelli, mientras Russell mantuvo su línea y obligó a Antonelli a irse al pasto. Antonelli perdió la calma por la radio del equipo, calificando la maniobra de "muy traviesa" antes de exigir una penalización.