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MINNEAPOLIS.- Karl-Anthony Towns anotó 17 de sus 22 puntos en la primera mitad y capturó 12 rebotes ante su equipo anterior, para que los Knicks de Nueva York resistieran apenas el jueves, en un triunfo de 102-99 sobre los Timberwolves de Minnesota.

Jalen Brunson sumó 21 puntos y siete asistencias, en tanto que OG Anunoby aportó 15 unidades por los Knicks (9-6), que ganaron su tercer partido consecutivo pese a casi dilapidar una ventaja de 19 puntos en el tercer cuarto y a no anotar en los últimos 3:26 minutos.

Ayo Dosunmu recortó la diferencia a tres tantos con un triple cuando quedaban 2:34 minutos. Habría empatado en la siguiente posesión con otro tiro limpio de larga distancia, pero éste no contó por un silbatazo previo ante una supuesta infracción del reloj de posesión. La revisión de la repetición determinó que el tiro en suspensión de LaMelo Ball había rozado el aro.

Ball falló un intento de triple para empatar con 9,9 segundos por jugar, y los Timberwolves no pudieron efectuar otro tiro. Jonathan Kuminga terminó con 23 puntos por los Wolves (11-5) en su regreso tras perderse dos partidos por una contusión en el hombro derecho. Ball anotó 15 unidades con 6 de 21 en tiros de campo.

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Towns, quien fue traspasado a los Knicks en 2024 después de nueve años con los Timberwolves, está teniendo otra temporada destacada mientras busca una extensión de contrato. Los fanáticos le mostraron afecto con una sonora ovación antes del partido, y el dominicano volvió a mostrar su mejor versión en Minnesota.

Tras perder el equilibrio en una bandeja disputada, Towns cayó de espaldas junto a su padre, Karl Towns, quien lo ayudó a levantarse desde su asiento junto a la línea de fondo.

Towns registró 32 puntos y 20 rebotes por los Knicks hace dos años, en una victoria por 133-107 que marcó su primer partido en Minnesota tras el canje. La temporada pasada, anotó 40 puntos y tomó 13 rebotes en su regreso durante una derrota 115-104, su primera ante los Timberwolves.