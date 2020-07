La Champions League se podrá ver por Netflix

No es un secreto que Netflix se ha convertido en el compañero de muchas familias en esta cuarentena y ahora además de películas y series, se podrá observar futbol en vivo.

Aunque ahora sólo es posible en Francia, Netflix anunció que transmitirá la Champions League, Europa League, además de la Ligue 1 y Ligue 2 de aquel país a través de sus paquetes básicos.

Las transmisiones comenzarán a partir del 17 de agosto y el primer partido que se podrá observar será el Olympique de Marsella vs Saint Etienne, además de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones.

No se descarta que en un futuro las transmisiones a través de Netflix lleguen a otros países.