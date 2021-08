La competición está "desvirtuada" ante ausencia de jugadores en eliminatorias: Godín

MONTEVIDEO (EFE).- El capitán de la selección uruguaya de fútbol, Diego Godín, afirmó este martes durante la llegada a su país que la competición de eliminatorias mundialistas se encuentra "desvirtuada" ante la ausencia de jugadores en los distintos equipos por la negativa de sus clubes para dejarlos participar en esta triple fecha y en especial la del goleador Edinson Cavani.

"La competición está desvirtuada por todo lo que ha sucedido. No es normal que no puedan contar, no solo Uruguay, todas las selecciones con todos sus jugadores con todo su potencial. En nuestro caso nos toca no poder contar con 'Edi'. Ya no es normal, no es normal que los jugadores estén pensando hasta el último día si pueden viajar o si los clubes lo dejan", dijo a la prensa en el aeropuerto internacional de Carrasco.

Agregó que hubo "momentos de incertidumbre" en los que no se sabía qué iba a pasar y resaltó que todos los jugadores están "con las ganas y el deseo" de venir jugar y representar a su país.

Además, el zaguero del Cagliari italiano destacó que los puntos que se disputarán en esta triple fecha "son fundamentales" y valoró que dos de los tres compromisos de la Celeste los jugarán de locales y con el regreso del público a las tribunas.

Por su parte, el defensor del Atlético de Madrid José María Giménez dio su opinión sobre la situación de restricción de jugadores que calificó como "todo un circo".

"Es lamentable, al final nadie piensa en el jugador, todos piensan en conveniencia propia, cada vez que hay una convocatoria solo problemas, nunca una solución, los jugadores en el medio dependiendo de todos los que manejan esta situaciones. Somos rehenes de una situación que no manejamos", sentenció.

Para Giménez, defender la selección de su país "es lo más lindo que hay" y lamentó la ausencia de Cavani, algo que, a su juicio, "juega en contra" de los uruguayos.

La Celeste visitará a Perú este jueves en el estadio Nacional de Lima y luego recibirá en el estadio Campeón del Siglo a Bolivia y Ecuador el 5 y 9 de septiembre, respectivamente.