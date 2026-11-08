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La F1 renueva el GP de Brasil hasta 2035

Por AP

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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La F1 renueva el GP de Brasil hasta 2035
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      SAO PAULO.- La F1 anunció un contrato de extensión por cinco años con el Gran Premio de Brasil en Interlagos hasta 2035 el sábado.

      El presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, manifestó en un comunicado que Brasil, la tierra de campeones múltiples como Ayrton Senna, Nelson Piquet y Emerson Fittipaldi, tiene un papel central en la historia y el futuro del deporte.

      "La pasión de nuestros aficionados brasileños es extraordinaria, y cada vez que regresamos a Interlagos sentimos su energía en las gradas y en la ciudad de Sao Paulo", señaló Domenicali en una conferencia de prensa.

      América Latina tiene dos carreras: la de México se disputó el fin de semana pasado y la de Brasil se está celebrando hasta el domingo.

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      Funcionarios argentinos intentan persuadir a la F1 para que regrese después de las renovaciones en el autódromo Oscar y Juán Gálvez en Buenos Aires. El circuito albergó el Gran Premio de Argentina de manera intermitente entre 1953 y 1998.

      El contrato de México con la F1 se extiende hasta la temporada 2028.

      La renovación mantiene a Brasil como una presencia constante en el calendario de la F1 desde 1973. La carrera no se realizó en Sao Paulo en 2020 debido a la pandemia. El Gran Premio de Brasil se disputó en Río de Janeiro en 1978 y entre 1981 y 1989.

      La carrera de Brasil se disputará la próxima temporada del 5 al 7 de noviembre.

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