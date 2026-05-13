La FIFA pone sus reglas a dueños de palcos en el Azteca

FIFA esperó a que la inauguración del Mundial estuviera a menos de un mes para meterse en el tema de los derechohabientes de palcos en el Estadio Azteca que tienen un contrato por 99 años para utilizarlos y les puso reglas específicas para presenciar los cinco partidos de la Copa del Mundo que se disputarán ahí.

El máximo organismo del futbol mundial anunció por medio de un comunicado a los dueños de palcos que tendrán que recoger boletos en fecha y horario por definir, y no los podrán vender, transferir o negociar a través de ningún intermediario, fuera de los canales oficiales de la FIFA. La restricción incluye redes sociales, plataformas digitales y cualquier otro no autorizado.

Advirtió que, en caso de detectarse un mal uso de los boletos, podrá cancelarlos de manera unilateral si existe una utilización o comercialización en contravención de los lineamientos que impuso a través del comunicado que envió a cada uno de los dueños. Además, advierte que no solo cancelaría los boletos mal utilizados, sino que podrían quedar fuera de todo el torneo, en caso de que el incumplimiento siga.

Pero también hay reglas para el uso de sus palcos y no podrán meter alimentos ni bebidas; para eso, deberán adquirir el paquete de "hospitality", que los incluye, y con eso recibirán sus boletos junto con el servicio contratado; estos paquetes tienen un costo que va de los 131 mil a los 261 mil pesos. Los titulares de los palcos deberán acudir al estadio por sus entradas.

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El Estadio Banorte, que también deberá cambiar de nombre durante el torneo por disposición de FIFA y se llamará Estadio Ciudad de México, albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio, además, el Tri vs. Chequia, el Uzbekistán vs. Colombia y dos partidos en rondas de eliminación.