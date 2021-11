La FMF no contempla como opción ir al repechaje

Será ante un combinado de Oceanía contra el que deberá jugar el repechaje quien termine cuarto en el octagonal de Concacaf rumbo a Qatar 2022, escenario que no está en mente de la Federación Mexicana de Futbol.

Y es que esa instancia no es desconocida para la Selección Mexicana, pues en 2013 tuvo que vencer a Nueva Zelanda para ir al Mundial de Brasil.

Pero, rumbo a Qatar, jugar la repesca no es una opción.

"No", lanzó contundente Yon de Luisa, presidente de la FMF. "Seguimos con el plan como estaba estipulado. No tengo dudas en que vamos a estar peleando los lugares de arriba. De los seis partidos que nos quedan, cuatro son de locales y ahí vamos a tener muy buenos resultados".

De Luisa reiteró que, contrario a lo previsto, México cerró el año un punto abajo.

"Contra nuestro presupuesto original, la realidad es que vamos un punto abajo de lo que pensábamos para cerrar el año. Va a ser fundamental la ventana de enero", dijo.